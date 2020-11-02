الكشف عن تفاصيل جلسة كهربا ومحمد فضل

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:09 م
بوابة الفجر
عمر محمد
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كشف مصدر داخل النادي الأهلي، تفاصيل جلسة محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مع عضو اللجنة الخماسية "محمد فضل"، داخل اتحاد كرة القدم المصري اليوم الاثنين.

وقال المصدر، أن جلسة محمود كهربا مع فضل، كانت "جلسة صلح" بين الطرفين، وتوضيح وجهات النظر فقط، ولم يتم تقديم أي اعتذار من جانب اللاعب إلى عضو اللجنة الخماسية.

وكشف المصدر، بأن بيان اتحاد كرة القدم بشأن تقديم كهربا لاعتذار لـ"فضل" كاذب ولا يمت للحقيقة بصلة، ولم يقم اللاعب بتقديم أي اعتذارات لصالح عضو اللجنة.

وأوضح، بأن الدليل على ذلك قيام اتحاد الكرة بحذف البيان من جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الموقع الرسمي للجبلاية.

وشدد المصدر، على أن إدارة الأهلي تمتلك كافة الأدلة على عدم خروج كهربا عن النص، والدليل عدم توقيع أي عقوبات عليه من جانب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، موضحًا بأن الفيديوهات الموجودة بحوزة النادي تؤكد أن محمد فضل هو المخطئ والذي قام بافتعال الأزمة.

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