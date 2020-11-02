لحنة الفيروسات تكشف نتيجة صادمة عن بروتوكولات علاج كورونا



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99555 حالات حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 181 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 107736 حالة من ضمنهم 99555 حالة تم شفاؤها، و6278 حالة وفاة.



قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا بدأت في دول من أوروبا وآسيا، والأرقام لديهم مزعجة، لافتا إلى أن مصر بدات الموجة الاولى بعد اوروبا بحوالي شهر ونصف.وأشار "خطاب"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن منظمة الصحة العالمية أجرت دراسة حول فعالية 4 أدوية يعالج بها مرضى كورونا في عدد من الدول ومنهم مصر، وتبين أنه لا يوجد دواء من الادوية الأربعة أحدث فرقا في بقاء الفيروس داخل الجسم، واحتياج المريض لأجهزة التنفس الصناعي، وسرعة شفاء المصاب، معلقا: "النتيجة كانت محبطة".