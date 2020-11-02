الزمالك يؤجل التعاقد مع نجم المصري

أجلت إدارة الكرة الزمالك، فكرة التعاقد كريم العراقي ظهير أيمن المصري البورسعيدي والمنتخب الأولمبي، وذلك بعدما طالبوا بالتعاقد معه من قبل.





وأشترط الزمالك الحصول على مقابل مادي مع كريم مقابل الاستغناء عن ثنائي الأبيض محمد عنتر وأحمد رفعت للمصري.





ورفض الزمالك إجراء صفقات تبادلية مع المصري في الوقت الحالي بعدما تراجع مسؤولو القلعة البيضاء عن فكرة التعاقد مع ثنائي المصري إيزي ايميكا وكريم العراقي.



