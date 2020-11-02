الزمالك يؤجل التعاقد مع نجم المصري

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أجلت إدارة الكرة الزمالك،  فكرة التعاقد كريم العراقي ظهير أيمن المصري البورسعيدي والمنتخب الأولمبي، وذلك بعدما طالبوا بالتعاقد معه من قبل.

وأشترط الزمالك الحصول على مقابل مادي مع كريم مقابل الاستغناء عن ثنائي الأبيض محمد عنتر وأحمد رفعت للمصري. 

ورفض الزمالك إجراء صفقات تبادلية مع المصري في الوقت الحالي بعدما تراجع مسؤولو القلعة البيضاء عن فكرة التعاقد مع ثنائي المصري إيزي ايميكا وكريم العراقي. 

وطالب مسؤولو المصري بضم ثلاثي الزمالك محمد عنتر وأحمد رفعت ورزاق سيسيه ووافق الثنائي الأول ورفض الثالث لرغبته في البقاء بنادي الاتحاد السكندري.

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