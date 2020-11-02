عبد الحفيظ: نسعي للتتويج بدوري أبطال إفريقيا.. وكهربا لم يتجاوز في حق أحد

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
Advertisements

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الهدف الرئيسي للفريق الأحمر خلال الفترة المقلة هو تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عن خزائن القلعة الحمراء.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "نجحنا في تحقيق البطولة المحلية الأهم وهي الدوري، ووصلنا للهدف الأول، ونسعى لتحقيق دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "نجحنا في ختام بطولة الدوري بشكل جيد، ولكن الفرحة الأكبر ستكون بالتتويج بدوري أبطال افريقيا".

وتحدث عبدالحفيظ عن أزمة محمود عبدالمنعم كهربا مع محمد فضل، وقال: "كنا نترفع عن بعض الأشياء، كنا في لحظة تتويج وسعادة بالتتويج بالدوري، ولو حدث أمر غير مقبول كنا نترفع عنه".

وأكمل: "أصدرنا تصريحات لنؤكد كل التقدير للجميع، لن يفرض علينا أحد معاقبة لاعب لم يخطئ، الأمر كانت مشادة خفيفة، وبناء عليه أكدنا الاحترام والتقدير وابتعدنا عن الموضوع، لرغبتنا في عدم تضييع الفرحة، كما أن فضل من أبناء النادي الأهلي".

وواصل: "أي شخص شاهد الفيديو سيعرف من المخطئ في الفيديو، ولم نكن نريد تصعيد الأمور، كهربا هو صاحب الحق، طالما سيتم تصعيد الأمر إلى لجنة الانضباط".

وتابع: "لم أكن أريد أن اتحدث في الموضوع تمامًا، ولكن ما سيقول لهم في لجنة الانضباط، أن اللاعب تجاوز ولم يكن موجود في المكان المخصص له؟!".

وأردف:" لدينا ثقة في الجهاز الفني، والأمر الوحيد المتعلق باستبعاد كهربا من المنتخب يكون "فني"، وأعتقد أن حسام البدري لن يتخذ الأمور بـ"شخصنة".

وأتم: "قدمنا مذكرة أيضا إلى لجنة الانضباط، ضد محمد فضل، وفي حيثيات عقاب كهربا عقب مباراة السوبر، أن السبب الأول لايقاف كهربا انه كان السبب الرئيسي في اشتعال الازمة عقب المباراة، سنذهب لأبعد مدى لحماية اللاعب، وحماية لاعبي النادي الأهلي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كهربا عبد الحفيظ الأهلي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

ضربة قاضية للرجاء البيضاوي قبل موقعة الزمالك بدوري الأبطال

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يُجبر اتحاد الكرة على حذف بيان اعتذار كهربا لـ "فضل"

منذ أقل من نصف ساعة

الكشف عن تفاصيل جلسة كهربا ومحمد فضل

منذ 33 دقيقة

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ يومين

الأهلي يُعلن أسماء العائدين من الإعارة في الموسم المقبل

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل - اتحاد الكرة يعلن حل أزمة كهربا وفضل وديًا

منذ أقل من ساعة

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه نجوم الفريق الدوليين بسبب كهربا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ يوم

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف النجمة درة بالجونة

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

سر غياب سيد عبد الحفيظ عن مران الأهلي

عبد الحفيظ يكشف مميزات صفقة كهربا ويوضح السبب وراء عقوبة ربيعة

رسمياُ.. غياب كهربا ورمضان صبحي عن مباراة صن داونز في بريتوريا

الأهلي يرد على شائعات إيقاف كهربا في دوري أبطال إفريقيا

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

عبد الحفيظ: لن نبخل بنقطة عرق للفوز بلقب إفريقيا.. وهذه حقيقة عودة أحمد حمدي إلى الأهلي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:09 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

04:43 م

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف النجمة درة بالجونة

08:33 م

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

01:19 م

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

08:55 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه