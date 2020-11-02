عبد الحفيظ: نسعي للتتويج بدوري أبطال إفريقيا.. وكهربا لم يتجاوز في حق أحد





أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الهدف الرئيسي للفريق الأحمر خلال الفترة المقلة هو تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عن خزائن القلعة الحمراء.





وقال عبدالحفيظ في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "نجحنا في تحقيق البطولة المحلية الأهم وهي الدوري، ووصلنا للهدف الأول، ونسعى لتحقيق دوري أبطال إفريقيا".





وأضاف: "نجحنا في ختام بطولة الدوري بشكل جيد، ولكن الفرحة الأكبر ستكون بالتتويج بدوري أبطال افريقيا".





وتحدث عبدالحفيظ عن أزمة محمود عبدالمنعم كهربا مع محمد فضل، وقال: "كنا نترفع عن بعض الأشياء، كنا في لحظة تتويج وسعادة بالتتويج بالدوري، ولو حدث أمر غير مقبول كنا نترفع عنه".





وأكمل: "أصدرنا تصريحات لنؤكد كل التقدير للجميع، لن يفرض علينا أحد معاقبة لاعب لم يخطئ، الأمر كانت مشادة خفيفة، وبناء عليه أكدنا الاحترام والتقدير وابتعدنا عن الموضوع، لرغبتنا في عدم تضييع الفرحة، كما أن فضل من أبناء النادي الأهلي".





وواصل: "أي شخص شاهد الفيديو سيعرف من المخطئ في الفيديو، ولم نكن نريد تصعيد الأمور، كهربا هو صاحب الحق، طالما سيتم تصعيد الأمر إلى لجنة الانضباط".





وتابع: "لم أكن أريد أن اتحدث في الموضوع تمامًا، ولكن ما سيقول لهم في لجنة الانضباط، أن اللاعب تجاوز ولم يكن موجود في المكان المخصص له؟!".





وأردف:" لدينا ثقة في الجهاز الفني، والأمر الوحيد المتعلق باستبعاد كهربا من المنتخب يكون "فني"، وأعتقد أن حسام البدري لن يتخذ الأمور بـ"شخصنة".





وأتم: "قدمنا مذكرة أيضا إلى لجنة الانضباط، ضد محمد فضل، وفي حيثيات عقاب كهربا عقب مباراة السوبر، أن السبب الأول لايقاف كهربا انه كان السبب الرئيسي في اشتعال الازمة عقب المباراة، سنذهب لأبعد مدى لحماية اللاعب، وحماية لاعبي النادي الأهلي".



