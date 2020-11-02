بـ"تراشق الحجارة والزجاجات".. السيطرة على مشاجرة وضبط أطرافها ببولاق

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى مشاجرة نشبت بين 6 أشخاص، بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تعود تفاصيل الواقعة بحدوث مشادة كلامية بين سائق مركبة توك توك وآخر قائد دراجة نارية، حول أولوية المرور، تراشقوا خلالها بالحجارة وزجاجات المياه الغازية الفارغة مما أدى إلى إصابة 4 من الطرفين، وإستخدام أحد أطرافها ألعاب نارية (شماريخ) نتج عنها تطاير شظايا أشعلت النيران بأريكة متواجدة أمام محل تنجيد بمكان الواقعة.

وتم إخماده فى حينه، وإتهم مالك المحل أحد أطراف المشاجرة بالتسبب فى حرقها، وبمواجهة أطراف المشاجرة إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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