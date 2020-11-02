الأربعاء المقبل.. الحكومة تقر موعد إغلاق المحلات التجارية

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قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن المجلس سيقر مواعيد الإغلاق للمحلات التجارية حسب النشاط والأماكن والمحافظات الأربعاء المقبل.



وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين أن المواعيد الجديدة للإغلاق المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات ستكون بشكل دائم وليست مرتبطة بـ "كورونا:.



وتوقع أن يتم تطبيق المواعيد المبكرة لإغلاق الشهر الحالي، لافتا إلى أن غرامة المخالفة الواحدة للمواعيد الجديدة لإغلاق قد تصل إلى 4 آلاف جنيه



وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الهدف من تطبيق المواعيد الجددة تحقيق الهدوء وزيادة عجلة الإنتاج.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99555 حالات حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 181 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 107736 حالة من ضمنهم 99555 حالة تم شفاؤها، و6278 حالة وفاة.

