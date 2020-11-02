اسر ياسين يرقص علي "مليونير " مع درة في حفل زفافها

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:52 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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حرص الفنان أسر ياسين، علي الرقص مع الفنانة درة وزوجها المهندس هاني سعد علي الرقص علي انغام أغنية "مليونير".


وفرضت درة السرية التامة على زفافها، إذ منعت المدعوين من الكشف عن مكان الحفل، كما طلبت منهم منع التصوير، ووصفت حفل زفافها بالخاص جدًا.

وحرصت درة على دعوة الفنانين أثناء حضورها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، ومن بين المدعوين أحمد السقا وزوجته مها الصغير، وغادة عادل، ويسرا، وليلى علوي، وعمرو يوسف وكندة علوش، وإلهام شاهين وشقيقها أمير وزوجته، وشريف رمزي وزوجته ريهام أيمن، وهند عبدالحليم وزوجها، وخالد الصاوي وزوجته واَخرون.

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