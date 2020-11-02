أسعار الدولار تواصل الارتفاع خلال تعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:08 م
أسعار الدولار
أسعار الدولار
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واصلت أسعار الدولار الارتفاع خلال تعاملات اليوم الإثنين، أمام سلة العملات الرئيسية مع  ترقب الانتخابات الرئاسية، وبعد بيانات اقتصادية.


ويستعد المستثمرون لانتخابات الرئاسة الأمريكية، بينما استمرت الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا العالمي في التأثير على المعنويات.

ويلتزم المستثمرون بعملة الملاذ الآمن، حيث تبقي الانتخابات الرئاسية غداً الثلاثاء الأسواق المالية في حالة تأهب.

وأظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في أكثر من عامين.

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1627 دولار، كما صعد بنسبة مماثلة مقابل الين الياباني ليسجل 104.84 ين.

وشهدت العملة الأمريكية زيادة 0.3 بالمائة أمام الجنيه الإسترليني لتسجل 1.2902 دولار، وارتفعت أيضاً مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.4 بالمائة لتصل إلى 0.9204 فرنك.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1 بالمائة إلى 94.14.

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