رانيا يوسف توجه نصيحة لدرة في يوم زفافها

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هنأت الفنانة رانيا يوسف النجمة درة لحفل زفافها اليوم على رجل الأعمال هاني سعد وذلك من خلال مداخلة هاتفية على "et بالعربي".









وقالت "يوسف" موجهة نصيحة لدرة قائله: "أقولها مبروك وربنا يسعدك ويهنيكي ويرزقك بالذرية الصالحة، وأنصحها بالصبر وإنها تحاول تنجح حياتها وجوازها".



يذكر أن درة جهرت في الأيام الماضية لحفل زفافها لذلك امتنعت عن حضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي واكتفت على حضور حفل الختام وتم إقامة حفل الزفاف بأحد فنادق الجونة.