فى عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن ندى بسيوني

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:09 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحتفل الفنانة ندى بسيونى اليوم بعيد ميلادها ال 56 ، وتميزت بإبداعها فى الكثير من الأعمال التى قدمتها وحققت خلالها نجاحاً كبيراً.

وفى التقرير التالى يعرض لكم "الفجر الفني" ما لا تعرفه عن الفنانة ندى بسيوني.

* ولدت ندى بسيونى فى 2 نوفمبر فى مدينة الإسكندرية عام 1963 ، سافرت إلى "النمسا" لتدرس فيها فنون التمثيل والإخراج، بعد عودتها إلى مصر إلتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

* يعد فيلم "الجوهره" أول ظهور لها حيث جذبت أنظار المخرج الكبير عبدالمنعم شكرى أثناء تقدمها للاختبارات فى المعهد العالي للفنون المسرحية وقدمها للجمهور مع نخبة من كبار النجوم المشاركين بالعمل أمثال عبدالمنعم مدبولي، تحيه كاريوكا ، كما شاركت الفنان صلاح السعدني فى مسلسل"غداً تدق الأجراس " أثناء دراستها بالمعهد.

* ويعد أول دور حقيقى يظهر للجمهور بعد دراستها هو دور" الهانم سعاد" فى مسلسل"هوانم جاردن سيتى"  من تأليف منى نورالدين وإخراج أحمد صقر.

تزوجت مرتين الأولى من الفنان الراحل سناء شافع والأخرى من المخرج شريف يحيي ، وصرحت فى إحدى اللقاءات التليفزيونية أنها تعرضت للخيانة من إحداهما ولكنها لم تحدد من هو ، مشيرة أنها اكتشفت ذلك من خلال محادثاته على الهاتف المحمول كما رأته مجتمع مع سيدة وأخبرها الكثير من أصدقائها عن سوء تصرفاته.

* أبدعت فى الكثير من الأعمال الدرامية ومن أبرزها "ضبط واحضار"، "ألف ليله وليلة"، "أحلام البنات" "البحار مندى" "الخفافيش" "قضية معالى الوزيرة" "نور الصباح" "عزبة القرود" "السفينة والريان" "الفجالة" "بيت العلالى" "القاهرة ترحب بكم" "ربما نلتقي".

* حققت نجاحات كثيرة فى العديد من الأعمال السينمائية مثل "آخر ورقه"، "سلام مربع للستات" "إحنا أصحاب المطار" "الجوهرة " "ممنوع الاختلاط" "أيام الشر" "صياد".

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