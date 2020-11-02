لطيفة تهنئ درة بحفل زفافها اليوم على هاني سعد
الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 08:56 م
مي مرسي
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هنأت الفنانة لطيفة النجمة درة عقب حفل زفافها اليوم لرجل الأعمال هاني سعد والذي أقيم بإحدى فنادق الجونة.
وكتبت لطيفة قائله: "حبيبتى ربى يسعدكم ويهنيكم الله غالب كان المفروض نكون معاك لكن قدر الله ماشاء فعل الف مبرووووك ".
يذكر أن حفل زفاف النجمة درة أقيم اليوم في أحد فنادق الجونة وذلك بحضور الأصدقاء والمقربين وكانت تجهز درة لزفافها في الأيام القليلة الماضية.
وكتبت لطيفة قائله: "حبيبتى ربى يسعدكم ويهنيكم الله غالب كان المفروض نكون معاك لكن قدر الله ماشاء فعل الف مبرووووك ".
يذكر أن حفل زفاف النجمة درة أقيم اليوم في أحد فنادق الجونة وذلك بحضور الأصدقاء والمقربين وكانت تجهز درة لزفافها في الأيام القليلة الماضية.
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