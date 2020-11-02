لطيفة تهنئ درة بحفل زفافها اليوم على هاني سعد

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هنأت الفنانة لطيفة النجمة درة عقب حفل زفافها اليوم لرجل الأعمال هاني سعد والذي أقيم بإحدى فنادق الجونة.







وكتبت لطيفة قائله: "حبيبتى ربى يسعدكم ويهنيكم الله غالب كان المفروض نكون معاك لكن قدر الله ماشاء فعل الف مبرووووك ⁦‪".



يذكر أن حفل زفاف النجمة درة أقيم اليوم في أحد فنادق الجونة وذلك بحضور الأصدقاء والمقربين وكانت تجهز درة لزفافها في الأيام القليلة الماضية.