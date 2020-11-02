"البريد" يبحث أوجه التعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

استقبل الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بهدف توطيد أواصر التعاون بين هيئة البريد وهيئة التأمين الاجتماعي لإتاحة خدمات هيئة التأمينات عبر مكاتب البريد المنتشرة علي مستوي الجمهورية.





ومن جانبه رحب الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووجه بتقديم كافة اوجه الدعم لاتمام هذا المشروع الهام وإزالة جميع العقبات في سبيل تقديم خدمات التأمين الاجتماعي عبر مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية للتيسير علي المواطنين كما وجه بعقد اجتماع عاجل بين مسؤولي تكنولوجيا المعلومات بالجهتين لتحديد جدول زمني للانتهاء من كافة انظمة الربط الالكتروني بين هيئة البريد وهيئة التأمين الاجتماعي لتقديم الخدمة للمواطنين علي اكمل وجه مشيراً الي ان البريد المصري يحظى برصيد هائل من الثقة لدى كافة فئات المجتمع، ويتمتع بشبكة كبيرة من الفروع المنتشرة في كافة المحافظات والقرى والنجوع لذا فنحن حريصون على تقديم اكبر عدد ممكن من الخدمات الحكومية والبريدية والمالية والمجتمعية المتكاملة التي تلبى معظم احتياجات المواطنين في كل مكان على ارض مصر.





وأوضح الدكتور شريف فاروق ان البريد المصرى حريص على فتح آفاق التعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات بهدف تقديم خدمات افضل للمواطنين بما يتيح تطوير الخدمات الحالية وتقديم خدمات جديدة لعملاء البريد.





ومن جانبه أشاد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بما وصل اليه البريد المصرى من تطور فى البنية التحتية والتكنولوجية وتطوير مكاتب البريد وتحويلها من الشكل التقليدى الى مراكز خدمات متكاملة للمواطنين كما رحب بالتعاون المثمر بين الطرفين والذي يهدف في المقام الاول التيسير علي المواطنين.





واوضح اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات ان استغلال منافذ هيئة البريد لتقديم خدمات هيئة التأمينات يهدف الي إتاحة منافذ أكثر امام المواطنين للحصول علي الخدمة للمساهمة في تخفيف الضغط علي مكاتب التأمينات والتسهيل علي المواطنين مشيراً الي ان هيئة التأمينات وضعت خطة عاجلة للانتهاء من تطوير وتحديث الكتروني شامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواكبة التحول الرقمي بالدولة، وذلك ضمن إعادة هيكلة الهيئة، ورفع كفاءة بنيتها التحتية، وذلك مع تحديد برنامج زمني لتنفيذ المنظومة الجديدة، والتي تهدف الي توفير نظام تأمينات اجتماعية شامل رقمي يتسم بالكفاءة في الخدمة ويلبي احتياجات المواطنين لتحسين مستوي الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين في إطار الرؤية المستقبلية للهيئة.