"البريد" يبحث أوجه التعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 08:12 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements
استقبل الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي  بهدف توطيد أواصر التعاون بين هيئة البريد وهيئة التأمين الاجتماعي لإتاحة خدمات هيئة التأمينات عبر مكاتب البريد المنتشرة علي مستوي الجمهورية.

ومن جانبه رحب الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووجه بتقديم كافة اوجه الدعم لاتمام هذا المشروع الهام وإزالة جميع العقبات في سبيل تقديم خدمات التأمين الاجتماعي عبر مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية للتيسير علي المواطنين كما وجه بعقد اجتماع عاجل بين مسؤولي تكنولوجيا المعلومات بالجهتين لتحديد جدول زمني للانتهاء من كافة انظمة الربط الالكتروني بين هيئة البريد وهيئة التأمين الاجتماعي لتقديم الخدمة للمواطنين علي اكمل وجه مشيراً الي ان البريد المصري يحظى برصيد هائل من الثقة لدى كافة فئات المجتمع، ويتمتع بشبكة كبيرة من الفروع المنتشرة في كافة المحافظات والقرى والنجوع لذا فنحن حريصون على تقديم اكبر عدد ممكن من الخدمات الحكومية والبريدية والمالية والمجتمعية المتكاملة التي تلبى معظم احتياجات المواطنين في كل مكان على ارض مصر.

وأوضح الدكتور شريف فاروق ان البريد المصرى حريص على فتح آفاق التعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات بهدف تقديم خدمات افضل للمواطنين بما يتيح تطوير الخدمات الحالية وتقديم خدمات جديدة لعملاء البريد.

ومن جانبه أشاد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بما وصل اليه البريد المصرى من تطور فى البنية التحتية والتكنولوجية وتطوير مكاتب البريد وتحويلها من الشكل التقليدى الى مراكز خدمات متكاملة للمواطنين كما رحب بالتعاون المثمر بين الطرفين والذي يهدف في المقام الاول التيسير علي المواطنين.

واوضح اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات ان استغلال منافذ هيئة البريد لتقديم خدمات هيئة التأمينات يهدف الي إتاحة منافذ أكثر امام المواطنين للحصول علي الخدمة للمساهمة في تخفيف الضغط علي مكاتب التأمينات والتسهيل علي المواطنين مشيراً الي ان هيئة التأمينات وضعت خطة عاجلة للانتهاء من تطوير وتحديث الكتروني شامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواكبة التحول الرقمي بالدولة، وذلك ضمن إعادة هيكلة الهيئة، ورفع كفاءة بنيتها التحتية، وذلك مع تحديد برنامج زمني لتنفيذ المنظومة الجديدة، والتي تهدف الي توفير نظام تأمينات اجتماعية شامل رقمي يتسم بالكفاءة في الخدمة ويلبي احتياجات المواطنين لتحسين مستوي الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين في إطار الرؤية المستقبلية للهيئة.

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 8 ساعات

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ يوم

بادجي وجيرالدو يشعلان أزمة كبرى في الأهلي قبل نهائي أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على الغائيبن من صفوف الرجاء أمام الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يُعلن أسماء العائدين من الإعارة في الموسم المقبل

منذ أقل من ساعة

قرار مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه نجوم الفريق الدوليين بسبب كهربا

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ يوم

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

شوبير يُعلن صفقات الأهلى والزمالك الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:43 م

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

01:19 م

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

08:55 ص

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

11:32 ص

قرار مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه نجوم الفريق الدوليين بسبب كهربا

06:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه