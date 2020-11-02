محافظة المنيا تصدر بيانا حول ما تردد على مواقع الجماعة الإرهابية بشأن حريق الشيخ عباده

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بشأن ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التابعة لجماعة الاخوان الإرهابية، حول الإجراءات التي اتخذتها محافظة المنيا تجاه تداعيات الحريق الذي نشب بأحد المنازل بقرية الشيخ عباده بمركز ملوي، بسبب تسريب اسطوانة بوتاجاز، تؤكد المحافظة التالي:



جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والجهات المعنية، كانوا متواجدين بموقع الحادث فور حدوثه.



التقي اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، بعدد من أهالي القرية بمقر الوحدة المحلية، لمركز ملوي، حيث أعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وناقش مجموعة من الطلبات والشكاوى الخاصة بالقرية، ووجه بالاستجابة لجميع الشكاوى ومنها توفير سيارة إسعاف للتمركز بالقرية، وكذلك وحدة إطفاء.



وخلال تواجد المحافظ، مع الأهالي، تواصل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع محافظ المنيا، للاطمئنان على الحالة العامة بالقرية ونقل عزاءه ومواساته لأسر الضحايا، كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.



وأكد المحافظ، أنه تم بالفعل ادراج اعمال رصف طريق يربط قرية الشيخ عبادة بمدخل قرية دير أبو حنس والبرشا، وذلك استجابة لطلبات الأهالي، كما كلف المحافظ رئيس المدينة بالاستمرار في تنفيذ اعمال الصيانة الدورية للمعديات الخاصة بنقل أهالي القرية.



كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق لاعادة تأهيل ورفع كفاءة المنزل المتضرر من الحريق، بالإضافة لصرف المساعدات الاجتماعية المقررة للأسر المتضررة من الحريق.



وكلف الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية اللائقة للمصابين، وتقديم كافة الوجه الدعم الطبي للحالات المصابة.

