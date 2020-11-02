نيس يتعرض لضربة قاضية بإصابة قائده المخضرم

أكد نادي نيس الفرنسي، أن قائده البرازيلي دانتي سيغيب لعدة أشهر عن الفريق بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي لركبته اليسرى.





وذكر نيس أن أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها اللاعب، أكدت إصابة دانتي / 37 عاما/ خلال مباراة الفريق التي فاز بها 3 / صفر على أنجيه أمس الأحد في الدوري الفرنسي.





ويحتل نيس المركز الرابع في الدوري الفرنسي، بفارق أربع نقاط خلف المتصدر باريس سان جيرمان، كما أن الفريق ينافس في بطولة الدوري الأوروبي، حيث يتواجد في المجموعة الثالثة إلى جانب أندية بايرليفركوزن الالماني وسلافيا براج التشيكي وهابويل بئر سبع، حيث تتساوى جميع الأندية في المجموعة برصيد ثلاث نقاط لكل منهم بعد مرور جولتين من دور المجموعات.



