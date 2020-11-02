أعرف الآن برقم العداد قيمة فاتورة الكهرباء الجديدة 2020 وتأكد من صحتها قبل السداد

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:07 م
قيمة فاتورة الكهرباء
قيمة فاتورة الكهرباء
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أعرف الآن برقم العداد قيمة فاتورة الكهرباء الجديدة 2020 وتأكد من صحتها قبل السداد

فاتورة الكهرباء الشهرية متاحة الآن لكافة المواطنين في جميع المحافظات لكي يتم معرفة قيمتها بعدما قامت شركات الكهرباء التسعة برفع فاتورة الكهرباء الجديدة  على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة، حيث يمكن الآن لجميع المواطنين من أصحاب عدادات الكهرباء التقليدية معرفة قيمة فاتورة الكهرباء الجديدة عن الشهر الجاري من خلال الموقع الرسمي لشركات الكهرباء، وسوف نتناول في المقالة التالية كيفية معرفة قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية الجديدة وأيضاً كيفية التأكد من صحتها قبل السداد.

خطوات معرفة قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية 2020

أتاحت شركات الكهرباء معرفة قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية 2020، وذلك عبر القيام بالدخول على الموقع الرسمي لشركة الكهرباء التي تقوم بتوزيع الكهرباء داخل المحافظة أو التابع لها عداد الكهرباء، حيث أن فاتورة الكهرباء متاحة الآن عبر الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء وذلك كالتالي:-










خطوات التأكد من صحة فاتورة الكهرباء الشهرية 2020

يجب أولاً قبل سداد فاتورة الكهرباء التأكد من صحة فاتورة الكهرباء، فكل ما عليك هو أن تقوم بالتوجه إلى عداد الكهرباء ثم كتابة القراءة الحالية المسجلة بالعداد ومقارنتها بالقراءة المسجلة بفاتورة الكهرباء وفى حالة ما إذا كانت قيمة القراءة الحالية المسجلة بعداد الكهرباء أقل بكثير من قيمة القراءة المسجلة بفاتورة الكهرباء، ففي هذه الحالة قم بأخذ القراءة الفعلية الموجودة بالعداد والتوجه لشركة الكهرباء التابع لها وكتابة شكوى بذلك مرفق بها القراءة الفعلية بالعداد والقراءة الحالية المسجلة بفاتورة الكهرباء.

أعرف الآن برقم العداد قيمة فاتورة الكهرباء الجديدة 2020 وتأكد من صحتها قبل السداد

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