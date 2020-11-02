فى يوم ميلادها.. تعرف على العمر الحقيقى لندى بسيوني

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحتفل الفنانة ندى بسيوني اليوم بعيد ميلادها ، فهى تمتلك ملامح برئية جذبت إليها عقول وقلوب المشاهد ، وأبدعت فى أعمالها الفنية التى رسخت اسمها فى وجدان المشاهد.

وأكملت ندى بسيونى عامها ال 56 ، حيث ولدت فى مثل هذا اليوم فى الإسكندرية عام 1963.

يشار أن ندى بسيونى شاركت في السباق الرمضاني الماضى لعام 2018 فى بطولة مسلسل"مليكه " مع النجمه دينا الشربيني والنجم مصطفى فهمى، وقدمت شخصية فريده، ولاقى المسلسل نجاحا كبيرا بعد عرض أول 10 حلقات، وجاء ذالك من ردور أفعال المتابعين على السوشيال ميديا.

مسلسل "مليكة" من بطولة دينا الشربينى، رامز أمير، مصطفى فهمى، عمر السعيد، أحمد العوضى، ندى بسيونى، صفاء الطوخى، دانا حمدان، إيمان الزيدى، آية سماحة، لمياء كرم، ياسر على ماهر، وقصة أحمد طاهر ياسين وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك وإخراج شريف إسماعيل وإشراف أحمد نادر جلال .

والجدير بالذكر أن آخر أعمالها هى تقديم مسرحيه "حمام الست " التى تدور أحداثها حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغلين، منهم تاجر آثار يحاولون استغلال الحمام الأثري.

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