في ذكرى ميلاده.. تعرف على أعمال صلاح سرحان في السينما

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 08:54 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان صلاح سرحان، واحد من أعظم الأصوات الإذاعية والمسرحية، ممثل عبقري لم يحظ بالشهرة التي يستحقها.

كان أول أفلام صلاح سرحان، للسينما عام 1953 وهو "بين قلبين" بدور صغير مع كمال الشناوي وشادية.

استمر سرحان في تقديم عدة أدوار ثانوية حتى حصل على دور بمساحة أكبر نسبيًا مع سعد عبدالوهاب وماجدة في "أماني العمر" عام 1955.

انقطع لسنوات حتى عاد عام 1960 بدور ثانوي يكاد يصل إلى مشهدين في "خلخال حبيبي" مع رشدي أباظة ونعيمة عاكف.

كما شارك صلاح سرحان في بعض الأفلام السينمائية الأخرى منها شيطان الصحراء عام 1954، علشان عيونك عام 1954، العروسة الصغيرة عام 1956، وصراع مع الملائكة عام 1962.

لم تتعد أعماله الفنية الخمسة عشر، ورغم ذلك ترك الفنان صلاح سرحان صورة مميزة لشرير الأفلام، الذي يحاول الإيقاع بين البطل والبطلة ليفوز بها قسرًا.

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