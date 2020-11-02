في ذكرى ميلاده.. صلاح سرحان أحد عباقرة الأصوات الاذاعية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:45 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان صلاح سرحان، واحد من أعظم الأصوات الإذاعية والمسرحية، ممثل عبقري لم يحظ بالشهرة التي يستحقها.

يعتبر صلاح سرحان، واحد من أعظم الاصوات الإذاعية والمسرحية وهو ممثل متميز لكنه لم يحظ بالشهرة التى يستحقها، وبالنسبة في مجال مشاركاته بالتمثيل بالإذاعة والمسرح، يعده الكثير من الجمهور والنقاد واحد من عباقرة الأصوات الاذاعية.

من أشهر أدوار صلاح سرحان المسرحية الإذاعية: دور " ميشلينيا " في مسرحية "أهل الكهف " توفيق الحكيم، ودور " كاسياس " في مسرحية "يوليوس قيصر" وليم شكسبير، دور الملاك في "صلاة الملائكة" توفيق الحكيم، دور " أوريست " في "الذباب" تأليف جان بول سارتر.

وقدم صلاح سرحان، دور جين في مسرحية "الخراتيت" ليوجين يونسكو.

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