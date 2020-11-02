المغازي: أتوقع أن تصل نسبة المشاركة في انتخابات المرحلة الثانية للنواب إلى 35% (فيديو)

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:44 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
أكد الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أن الدولة المصرية نجحت في إجراء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بكل شفافية، مشيرًا إلى أن نسب المشاركة في المرحلة الأولى والتي وصلت إلى 28% هي من أعلى نسب المشاركة في العالم في ظل الظروف العالمية بسبب جائحة كورونا.

وقال "المغازي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين: "أتوقع أن تصل نسبة التصويت في المرحلة الثانية من 30 إلى 35%، ولو كانت الظروف طبيعية لكانت وصلت النسبة إلى 50% بسبب الإجراءات الاحترازية التي يمر بها العالم".

وأضاف "يتم النظر إلى نسب التصويت في ظل الظروف المحيطة بها، وعلى الرغم من الجائحة استطاعت الدولة المصرية بكل مؤسساتها أن تطبق الإجراءات الاحترازية وتجري الانتخابات بسهولة بعد زيادة عدد اللجان وتقليل الازدحام على المواطنين".


من جانبه قال الإعلامي أحمد موسى، إن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية وصلت إلى 28.06 % وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات معلقا: "رقم جيد جدا في ظل أزمة فيروس كورونا".

وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد" أن "32 نائبا فازوا بالمقاعد الفردية خلال الجولة الأولى للانتخابات وفقا للهيئة الوطنية، فضلا عن فوز القائمة الوطنية، مهنئا الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، والإعلامي مصطفى بكري بالفوز في الانتخابات البرلمانية على القائمة الوطنية.

وأردف "الجيزة أكثر محافظة شهدت فوز نواب من الجولة الأولى حيث حسم 23 مرشحا الانتخابات من الجولة الأولى وسعيد اثنين فقط في الإعادة".

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ يوم

قرار مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه نجوم الفريق الدوليين بسبب كهربا

منذ ساعة و 12 دقيقة

شوبير يُعلن صفقات الأهلى والزمالك الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يُعلن أسماء العائدين من الإعارة في الموسم المقبل

منذ 40 دقيقة

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ حوالي 7 ساعات

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ يوم

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ ساعتين

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ حوالي 9 ساعات

بادجي وجيرالدو يشعلان أزمة كبرى في الأهلي قبل نهائي أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:43 م

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

01:19 م

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

08:55 ص

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

11:32 ص

قرار مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه نجوم الفريق الدوليين بسبب كهربا

06:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه