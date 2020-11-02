المغازي: أتوقع أن تصل نسبة المشاركة في انتخابات المرحلة الثانية للنواب إلى 35% (فيديو)

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أكد الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أن الدولة المصرية نجحت في إجراء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بكل شفافية، مشيرًا إلى أن نسب المشاركة في المرحلة الأولى والتي وصلت إلى 28% هي من أعلى نسب المشاركة في العالم في ظل الظروف العالمية بسبب جائحة كورونا.



وقال "المغازي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين: "أتوقع أن تصل نسبة التصويت في المرحلة الثانية من 30 إلى 35%، ولو كانت الظروف طبيعية لكانت وصلت النسبة إلى 50% بسبب الإجراءات الاحترازية التي يمر بها العالم".



وأضاف "يتم النظر إلى نسب التصويت في ظل الظروف المحيطة بها، وعلى الرغم من الجائحة استطاعت الدولة المصرية بكل مؤسساتها أن تطبق الإجراءات الاحترازية وتجري الانتخابات بسهولة بعد زيادة عدد اللجان وتقليل الازدحام على المواطنين".





من جانبه قال الإعلامي أحمد موسى، إن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية وصلت إلى 28.06 % وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات معلقا: "رقم جيد جدا في ظل أزمة فيروس كورونا".



وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد" أن "32 نائبا فازوا بالمقاعد الفردية خلال الجولة الأولى للانتخابات وفقا للهيئة الوطنية، فضلا عن فوز القائمة الوطنية، مهنئا الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، والإعلامي مصطفى بكري بالفوز في الانتخابات البرلمانية على القائمة الوطنية.



وأردف "الجيزة أكثر محافظة شهدت فوز نواب من الجولة الأولى حيث حسم 23 مرشحا الانتخابات من الجولة الأولى وسعيد اثنين فقط في الإعادة".