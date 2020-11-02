التنمية المحلية: سنشدد المتابعة على المحلات والكافيهات.. "بنحافظ على أهلنا"

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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه سيكون هناك متابعة دقيقة ومشددة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في المطاعم والكافيهات على مستوى كل المحافظات المصرية.



وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن تشديد الإجراءات لصالح المواطن، حيث أن إنسان مريض يعني توقف عمله وتضرر أسرته بالكامل، مضيفا: "عايزين نحافظ على أهلنا"، مناشدا أي أسرة لديها طفل يعاني من أي أعراض مرضية أن يظل في منزله حفاظا على الطفل وعلى غيره.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99555 حالات حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 181 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 107736 حالة من ضمنهم 99555 حالة تم شفاؤها، و6278 حالة وفاة.

