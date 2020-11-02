العثور على جثة طفلة رضيعة بحي الضواحى في بورسعيد

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:34 م
بوابة الفجر
محمد عزام
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عثر الأهالي، مساء اليوم الاثنين، علي طفلة رضيعة جثة هامدة، بحي الضواحي في محافظة بورسعيد.

كان ورد بلاغ إلى شرطة النجدة، يفيد العثور على جثة طفلة حديثة الولادة ملقاه أسفل كوبرى النقل بمنطقة الضواحى. 

انتقل رجال مباحث قسم شرطة الضواحى لموقع البلاغ لمعاينته وتم استدعاء سيارة الإسعاف ونقل جثة الطفلة إلى مستشفى الزهور والتحفظ عليها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته للنيابة العامة للوقوف على ملابساتها.

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