عاجل.. ترامب: الولاياد المتحدة ستكون المصدر الأول للنفط حال فوزي بالإنتخابات

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤتمرًا انتخابيًا، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وقال "ترامب"، إنه لديه العديد من الشخصيات التي تؤيدنا في الولايات المتحدة، كما أنه سيقوم بأكثر من جولة خلال اليوم في بعض الولايات لكسب دعم المواطنين.

وتابع: "حال فوزي بالانتخابات الرئاسية ستكون الولايات المتحدة المصدر الأول للنفط".

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