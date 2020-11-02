الأهلي يُعلن أسماء العائدين من الإعارة في الموسم المقبل

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
Advertisements
استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أسماء اللاعبين العائدين من الإعارة في الموسم المقبل.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:  "بيتسو موسيماني شاهد عدد كبير من المباريات للاعبين المعارين، تم الاستقرار على عودة محمد شريف وصلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق، وفي نهاية الأسبوع سوف نحسم موقف احمد ياسر ريان".

وأضاف: "ننتظر ملف القيد الإفريقي، وسنبحث ملف الصفقات الجديدة ومنها بدر بانون عقب بطولة مسابقة دوري أبطال إفريقيا".

وواصل: "لم يعرض علينا خوض مباريات كأس مصر في الفترة الجارية مطلقا من جانب اتحاد كرة القدم".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ناصر ماهر موسيماني محمد شريف الأهلي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ ساعتين

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ يوم

الأهلي يُعلن أسماء العائدين من الإعارة في الموسم المقبل

منذ 40 دقيقة

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ يوم

شوبير يُعلن صفقات الأهلى والزمالك الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه نجوم الفريق الدوليين بسبب كهربا

منذ ساعة و 12 دقيقة

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

منذ حوالي 19 ساعة

بادجي وجيرالدو يشعلان أزمة كبرى في الأهلي قبل نهائي أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

فايلر يستقر على أسماء المعارين العائدين إلى الأهلي الصيف المقبل

تأجيل ملف معاري الأهلي لحين الجلوس مع بيتسو موسيماني

سر تراجع الأهلي عن صفقة محمد إبراهيم

موسيماني يقرر عودة ثلاثي الأهلي المعار

موسيماني يحسم مصير ثلاثي الأهلي

موسيماني يحسم مصير هذا الثلاثي في الأهلي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:43 م

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

01:19 م

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

08:55 ص

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

11:32 ص

قرار مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه نجوم الفريق الدوليين بسبب كهربا

06:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه