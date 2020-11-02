الأهلي يُعلن أسماء العائدين من الإعارة في الموسم المقبل

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أسماء اللاعبين العائدين من الإعارة في الموسم المقبل.





وقال عبدالحفيظ في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "بيتسو موسيماني شاهد عدد كبير من المباريات للاعبين المعارين، تم الاستقرار على عودة محمد شريف وصلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق، وفي نهاية الأسبوع سوف نحسم موقف احمد ياسر ريان".





وأضاف: "ننتظر ملف القيد الإفريقي، وسنبحث ملف الصفقات الجديدة ومنها بدر بانون عقب بطولة مسابقة دوري أبطال إفريقيا".





وواصل: "لم يعرض علينا خوض مباريات كأس مصر في الفترة الجارية مطلقا من جانب اتحاد كرة القدم".



