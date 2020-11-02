تفاصيل اجتماع وزير العدل مع وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن الموضوعات الخاصة بالتأمينات والمعاشات

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:27 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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التقى المستشار عمر مروان وزير العدل، بكل من السيدة الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والسيد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمقر ديوان عام وزارة العدل. 


وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات الخاصة بالتأمينات والمعاشات، ووضع الأحكام القانونية الكفيلة بإنهاء التفسيرات المتعددة لنصوص القانون، وعلاج المستجدات التي يفرزها الواقع العملي، وحوكمة الحسابات التأمينية، من أجل الحفاظ على أموال التأمينات وحقوق أصحاب المعاشات.

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