معلومات جديدة حول "أسامة النجيفي" صاحب الأصول الحزبية الإخوانية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:18 م
بوابة الفجر
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يمارس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مخططاته الخبيثة حيث قام بدعم السياسي العراقي أسامة النجيفي  الذي عمل على محاولة إحياء الإخوان ودعم تركيا بالعراق، ويحاول دعم الجماعة من خلال حزب للعراق متحدون الذي أسسه عام 2017. 

 

 

أسباب عدة تجعله مؤيد لإعادة إحياء جماعة الإخوان بالعراق وهي أن  أسامة النجيفي  ذو الخلفيات الحزبية  التي لها صلة بالإخوان المسلمين، وينحدر النجيفي من أصول حزبية إخوانية ويرتبط مع حزب العدالة التركي بمصالح اقتصادية ، له علاقة قوية بالجماعة فترشح على قوائمه شغل منصب وزير الصناعة عام 2005.

 

 

كما يلعب أسامة النجيفي دورا في تمكين تركيا داخل العراق و يعد بمثابة الحارس الأمين للمصالح التركية في محافظة نينوى العراقية، ويساعد أنقرة في أهدافها الطامحة في السيطرة على محافظة نينوى و يتحرك لحشد الضغوط على الكاظمي كي يتغاضى عن التصعيد التركي ضد العراق.

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