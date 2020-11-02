لماذا أوصت منظمة الصحة العالمية بالتطعيم بلقاح الأنفلونزا الموسمية؟ استشاري أوبئة يجيب

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كشف أمجد الخولي، استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، إن توصية المنظمة بالتطعيم بلقاح الأنفلونزا الموسمية في مصر مع دخول فصل الشتاء جاء لتقليل احتمالية العدوى بالأنفلونزا في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.



وقال "الخولي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين: "ننصح الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية".



وأشار إلى أن لقاح الأنفلونزا يعطي مناعة من الأنفلونزا وليس من فيروس كورونا، ولكنه في الوقت نفسه يقلل من احتمالية الشك ما بين الأنفلونزا وكورونا بسبب تشابه الأعراض بينهما.



وأكد على ضرورة التطعيم باللقاح لكل من الكوادر الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، لافتًا إلى أن كلا اللقاحين الثلاثي والرباعي لهما ذات الفعالية ومتوفرين ويحققا مناعة ضد الإصابة بفيروس الأنفلونزا.



هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99555 حالات.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 181 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 107736 حالة من ضمنهم 99555 حالة تم شفاؤها، و6278 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف