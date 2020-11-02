متحدث الحكومة: قرار غاق المحلات في مواعيد معينة قرار تنظيمي

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:18 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار غلق المحلات في مواعيد محددة هو قرار تنظيمي، وازمة كورونا ساعدت على تطبيق هذا التوجه.

وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنه سيتم مناقشة مواعيد غلق المحلات في اجتماع الوزارة الأربعاء المقبل، موضحا أن مواعيد الغلق ستختلف من محافظى لأخرى، ومن طبيعة تشاط لآخر.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مواعيد غلق المحلات التجارية سيختلف من فصل الصيف عن الشتاء.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99555 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 181 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 107736 حالة من ضمنهم 99555 حالة تم شفاؤها، و6278 حالة وفاة.

أخبار تهمك

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ ساعتين

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ يوم

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 8 ساعات

بادجي وجيرالدو يشعلان أزمة كبرى في الأهلي قبل نهائي أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 11 ساعة

شوبير يُعلن صفقات الأهلى والزمالك الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

قرار مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه نجوم الفريق الدوليين بسبب كهربا

منذ ساعة و 13 دقيقة

الأهلي يُعلن أسماء العائدين من الإعارة في الموسم المقبل

منذ 41 دقيقة

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ حوالي 3 ساعات

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ يوم

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:43 م

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

01:19 م

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

08:55 ص

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

11:32 ص

قرار مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه نجوم الفريق الدوليين بسبب كهربا

06:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه