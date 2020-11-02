متحدث الحكومة: قرار غاق المحلات في مواعيد معينة قرار تنظيمي



وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنه سيتم مناقشة مواعيد غلق المحلات في اجتماع الوزارة الأربعاء المقبل، موضحا أن مواعيد الغلق ستختلف من محافظى لأخرى، ومن طبيعة تشاط لآخر.



وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مواعيد غلق المحلات التجارية سيختلف من فصل الصيف عن الشتاء.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99555 حالات حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 181 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 107736 حالة من ضمنهم 99555 حالة تم شفاؤها، و6278 حالة وفاة.



قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار غلق المحلات في مواعيد محددة هو قرار تنظيمي، وازمة كورونا ساعدت على تطبيق هذا التوجه.