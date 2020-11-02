البشبيشي: تنسيقية شباب الأحزاب تثري الحياة البرلمانية في مصر

وطالب البشبيشي جموع الشعب المصري بجميع طوائفه على المشاركة الفعالة في الانتخابات البرلمانية وبشكل قوي، موضحا سعادته البالغة بالإقبال الكبير على المشاركة في المرحلة الأولى، ومطالبا بمزيد من التفاعل، خاصة وأن مجلس النواب هو مستقبل الحياة البرلمانية في مصر، وحسن اختيار المرشحين أمر ضروري.

وطالب البشبيشي جموع الشعب المصري بجميع طوائفه على المشاركة الفعالة في الانتخابات البرلمانية وبشكل قوي، موضحا سعادته البالغة بالإقبال الكبير على المشاركة في المرحلة الأولى، ومطالبا بمزيد من التفاعل، خاصة وأن مجلس النواب هو مستقبل الحياة البرلمانية في مصر، وحسن اختيار المرشحين أمر ضروري.

شدد البشبيشي على أن الوجوه الشابة لها نصيب كبير في الانتخابات الحالية، والأحزاب السياسية والقوائم شهدت وجود عدد كبير من الشباب من الجنسين ورغم سنهم الصغير إلا أن خبراتهم وتفاعلهم في الحياة السياسية والمساهمة المجتمعية كبيرة للغاية ولديهم قدرة على تغيير الحياة في مصر، ومطالبا بمنح الشباب الفرصة للتواجد الفاعل في البرلمان، لأنهم عماد الوطن الحقيقي.