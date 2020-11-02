الحكومة توجه تحذيرًا شديد اللهجة للمطاعم والمقاهي

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:11 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم ملاحظة عدم التزام المواطنين بارتداء الكمامة، حيث أصبح ارتداء الكمامة متطلب شكلي فقط لدخول المكان، محذرا أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية يجعلنا عرضة للتعرض لزيادة حالات الإصابة مثلما حدث في دول أوروبية.

وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن رئيس الوزراء خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات اليوم وجه بضرورة توفير أدوية فيروس كورونا في الصيدليات والمستشفيات، وتفادي النقص الذي حدث في الموجة الأولى.

وأضاف أنه سيكون هناك حملات مشددة على المطاعم والأماكن العامة والكافيهات اعتبارا من الغد للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، منوها بأن تساهل أصحاب المطاعم في تطبيق الإجراءات الاحترازية سيدفعون ثمنه، عندما تحدث زيادة في أعداد الإصابة مما سيدفع الدولة لإتخاذ إجراءات صارمة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99555 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 181 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 107736 حالة من ضمنهم 99555 حالة تم شفاؤها، و6278 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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