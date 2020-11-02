خريطة الأمطار المتوقعة خلال الأسبوع في مصر حتى الأحد القادم

ننشر الآن خريطة الأمطار المتوقعة خلال الأسبوع في الفترة من الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 إلى الأحد 08 نوفمبر 2020 التي أعلنتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية باليوم والتاريخ ونشرتها على صفحتها الرسمية قبل قليل، على وعد بتحديث هذه التنبؤات يوميا، كلما صدرت عن الهيئة ونشرها لحضراتكم أولا بأول، فكونوا دوما بالقرب منا.





خريطة الأمطار المتوقعة خلال الأسبوع





توقعات الأرصاد ليوم الثلاثاء 03 نوفمبر 2020:





أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة ) في شمال الوجه البحري.

أما في السواحل الشمالية وشمال سيناء فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

كما جاءت توقعات الهيئة ليوم الأربعاء 04 نوفمبر 2020 بالنسبة شمال الوجه البحري، احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من (بلطيم حتى البحيرة).





وبالنسبة للسواحل الشمالية وشمال سيناء، فهناك فرص لسقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق من (السلوم – مطروح- الإسكندرية - رشيد – بورسعيد – العريش).





توقعات يومي الخميس والجمعة





القاهرة الكبرى ومدن القناة توكن الأمطار خفيفة على بعض المناطق.

وفي الوجه البحري بشكل عام تكون خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية ) .

كما تكون الأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء.

كذلك الحال في يوم الجمعة 06 نوفمبر نفس التوقعات لدرجة وأماكن الأمطار.





توقعات الأرصاد ليومي السبت والأحد





في السواحل الشمالية وشمال سيناء: من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش).

كذلك في يوم الأحد 08 نوفمبر 2020 ، فمن الممكن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق في الوجه البحري مثل (بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة- الدقهلية – الغربية).

أخيرًا في السواحل الشمالية وشمال سيناء من المحتمل تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (السلوم – مطروح- الإسكندرية – رشید – بورسعيد – العريش).



