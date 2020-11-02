شاهد.. ترامب يتعهد بإقالة "فوسي" حال فوزه في الانتخابات الرئاسية

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عرضت قناة الغد تقريرًا مصورًا يكشف تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإقالة الدكتور أنطوني فوسي كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، أمام حشد من المؤيدين في فلوريدا، وذلك قبل ساعات من إجراء الانتخابات الأمريكية.



وأعرب ترامب في التقرير عن إحباطه من استمرار انتشار فيروس كورونا وسط ارتفاع معدلات انتشار الفيروس على مستوى البلاد، ما دفع أنصاره للهتاف بطرد فوسي.



ورد ترامب على الجماهير قائلًا: " لا تخبروا أحد دعوني انتظر قليلًا بعد الانتخابات"، في إشارة إلى إقالته حال فوزه بالانتخابات.



ومن جانبه، هاجم فوسي الرئيس الأمريكي من جديد وقال إن بايدن سيتعامل بجدية مع الفيروس مقارنة بـ المرشح الجمهوري.



واعتبر البيت الأبيض تصريحات فوسي "غير مقبولة" وتهدف إلى إضعاف موقف ترامب الانتخابي.



واتهم فوسي ترامب أنه تجاهل نصيحته لاحتواء الفيروس، وبات يفضل طبيب الأشعة العصبية سكوت أتلاس المؤيد له، ما أدى إلى زيادة نسبة الإصابة بالفيروس والتي تقترب من 10 ملايين حالة، وأودى بحياة أكثر من 231 ألف أمريكي حتى الآن هذا العام.



