أيمن حفني يُساند الزمالك قبل مواجهة الرجاء

حرص أيمن حفني لاعب الزمالك السابق على التواجد بملعب عبداللطيف أبو رجيلة اليوم على هامش التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.





وجاء تواجد حفني لمساندة الفريق قبل مواجهة الرجاء يوم الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وحرص الجهاز الفني واللاعبون، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة ، على الترحيب باللاعب وتحيته.



