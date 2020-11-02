أيمن حفني يُساند الزمالك قبل مواجهة الرجاء
الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:01 م
رامي بشاي
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حرص أيمن حفني لاعب الزمالك السابق على التواجد بملعب عبداللطيف أبو رجيلة اليوم على هامش التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وجاء تواجد حفني لمساندة الفريق قبل مواجهة الرجاء يوم الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وحرص الجهاز الفني واللاعبون، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة ، على الترحيب باللاعب وتحيته.
وكان الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز خلال مباراة الذهاب بالمغرب بهدف مقابل لا شئ عن طريق أشرف بن شرقي.
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