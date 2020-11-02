أيمن حفني يُساند الزمالك قبل مواجهة الرجاء

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
Advertisements
حرص أيمن حفني لاعب الزمالك السابق على التواجد بملعب عبداللطيف أبو رجيلة اليوم على هامش التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وجاء تواجد حفني لمساندة الفريق قبل مواجهة الرجاء يوم الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحرص الجهاز الفني واللاعبون، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة ، على الترحيب باللاعب وتحيته.

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز خلال مباراة الذهاب بالمغرب بهدف مقابل لا شئ عن طريق أشرف بن شرقي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الزمالك الرجاء أيمن حفني

أخبار تهمك

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ يوم

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 11 ساعة

قرار مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه نجوم الفريق الدوليين بسبب كهربا

منذ ساعة و 13 دقيقة

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ ساعتين

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يُعلن صفقات الأهلى والزمالك الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يُعلن أسماء العائدين من الإعارة في الموسم المقبل

منذ 41 دقيقة

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ يوم

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 8 ساعات

بادجي وجيرالدو يشعلان أزمة كبرى في الأهلي قبل نهائي أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

إسماعيل يوسف وأمير مرتضي يحضران مران الزمالك

إسماعيل يوسف وأمير مرتضى يؤازران الفريق في التدريبات

مران الزمالك..مران منفرد لجمعة وجلسة خاصة لميتشو مع اللاعبني

تفاصيل تدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة سموحة في الكأس

كواليس تدريبات الزمالك تحت قيادة "باتشيكو"

دفعة قوية للزمالك قبل مواجهة الرجاء في الإياب

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:43 م

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

01:19 م

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

08:55 ص

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

11:32 ص

قرار مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه نجوم الفريق الدوليين بسبب كهربا

06:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه