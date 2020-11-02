محرز يثير غضب نجوم مانشستر سيتي

كشفت تقارير بريطانية أن الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي أثار استياء وغضب بعض نجوم مانشستر سيتي في غرفة خلع الملابس بسبب أسلوبه في اللعب.





وأكدت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية أن البلجيكي كيفين دي بروين وجه تحذيراً إلى زميله رياض محرز عقب التعادل المخيب للآمال مع وستهام في الدوري الإنجليزي.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن دي بروين قام بتوبيخ محرز بسبب احتفاظه بالكرة بشكل مبالغ فيه وعدم التمرير بشكل كافٍ كما أن سيرجيو أجويرو وفيرناندينيو تحدثا معه عن ذات الأمر في الأسابيع الماضية.





ومن جانبه قام محرز بالرد على سام وهو مراسل في صحيفة The Athletic عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:"حسناً لا أعلم من أين تأتي بمصادرك ولكن لا يجب عليك بكل تأكيد تصديقهم".



