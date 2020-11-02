اجتماع بغرفة جازان للاستفادة من برنامج التنمية الريفية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 06:37 م
سابك
سابك
الفجر السعودي
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بحثت اللجنة الزراعية بغرفة جازان اليوم، مع وفد من الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أهمية التوعية باستخدامات المركبات الكيماوية والأسمدة المغذية للتربة ودورها في زيادة كمية المنتجات الزراعية بمختلف أنواعها.


جاء ذلك خلال الاجتماع الذي رأسه نائب رئيس اللجنة الزراعية بغرفة جازان المهندس إبراهيم أبوشرحة بمقر الغرفة بمشاركة وفد متخصص من سابك ، حيث تضمن اللقاء التنسيق لزيارات ميدانية إلى عددٍ من المواقع الزراعية بمنطقة جازان ومنها المزارع المطرية لدراسة وبحث مدى إمكانية تطبيق برنامج الزراعة بالأسمدة المغذية لزيادة وتجويد الإنتاج من المحصولات الزراعية، وخاصة أنها تعتمد بشكلي كلي على مياه الأمطار ولا تستخدم فيها تقنيات الري المنتظم.


وأكد أبوشرحة أن اللقاء جاء بهدف الاستفادة من برنامج التنمية الريفية والدعم المتوفر لهذا الغرض لترجمة مشاريع التطوير والتحسين الزراعي للمنتجات كمًا ونوعًا بأفضل السبل الممكنة على أرض الواقع في منطقة جازان الغنية بمساحاتها الزراعية الشاسعة في السهول والجبال والوديان.

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