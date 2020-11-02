تعرف على قائمة المنيا استعداداً للقسم الثاني

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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، اليوم الاثنين، أولى تدريباته استعدادا للموسم الجديد، وذلك تحت قيادة شديد قناوي المدير الفني، اذ انطلقت التدريبات على ملعب النادي الرئيسي.



وحث المدير الفني قبل بدء التمرين اللاعبين على ضرورة الالتزام الكامل بالتدريبات والتعليمات الفنية، وأنه لا مكان بالفريق لاي مقصر ، خاصة أن الفريق يسعى للمنافسة بقوة على الصعود هذا العام لاستعادة مكانة نادي المنيا.



وضمت قائمة اللاعبين المستمرين بالفريق منذ الموسم الماضي وحتى الآن كل من : محمد حسانين - عبد الكافي رجب ( حراس مرمى)



محمود المنشاوي. - برسوم محروس - محمد آدم - ايمن ناصر "تجديد" - محمد شديد " تجديد " - مصطفى شوبكشي - محمد محسن - كامل احمد - بدوي عاشور - احمد عصام - محمد سماره - عمرو عثمان "تجديد"- حسام حسن - محمد صادق - احمد اشرف.



بينما ضمت قائمة الراحلين كل من: محمد ثروت - عمرو خالد - احمد رضا - عباس مصطفى - علي دياب - احمد كاستيلا - وائل علي - سايكو - داوودا - احمد رجب .



في السياق نفسه انتظم 4 لاعبين ناشئين بتدريبات الفريق الأول وهم كل من : محمد عبدالرحيم - علي احمد حارس مرمى - محمد اشرف - عمرو نور .



وأعلن شديد قناوي المدير الفني للمنيا عن التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين وجاري التعاقد مع آخرين لتدعيم صفوف الفريق، وسيتم الإعلان عنهم جميعا.



كما يضم الجهاز الفني للمنيا هذا الموسم كل من: شديد قناوي مديرا فنيا، عمر جمال مدرب عام، احمد يحي مدرب، محمد اسماعيل مدرب حراس مرمى، الدكتور وائل حسين طبيب الفريق ، الدكتور محمد السيد أخصائي علاج طبيعي، مصطفى حركات مُدلك ، أمير مختار مدير اداري، سامر سيد إداري ، تحت إشراف المستشار أحمد عمر نائب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة.

