زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 06:39 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
 أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق لخوض مواجهة إنتر ميلان، غدًا الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.


واقتراب الثنائي أوديجارد وأودريزولا، من العودة للمشاركة في المباريات، بعد تعافيهما من الإصابة، حيث شارك الثنائي في التدريبات الجماعية، واضطر زيدان لاستبعادهما من القائمة، بسبب عدم تماثلهم الشفاء رغم احتياجه الشديد لأودريزولا، لحل أزمة الجبهة اليمنى.

وضمت القائمة 21 لاعبًا، هم:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، وألتوبي.

الدفاع: راموس، فاران، مارسيلو، ميندي، وسانتوس.

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، وإيسكو.

الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، لوكاس فاسكيز، يوفيتش، فينيسيوس جونيور، ماريانو دياز، ورودريجو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

زيدان ريال مدريد دوري ابطال اوروبا

أخبار تهمك

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يدرس تأجيل انضمام لاعبيه إلى منتخب مصر بسبب «فضل»

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ 40 دقيقة

مدرب الرجاء يوجه رسالة نارية للزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

منذ حوالي 18 ساعة

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ يوم

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

بادجي وجيرالدو يشعلان أزمة كبرى في الأهلي قبل نهائي أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ يوم

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يُعلن صفقات الأهلى والزمالك الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يستعد لطرد 15 لاعبًا دفعة واحدة !

غيابات بالجملة ومفاجأة وحيدة في قائمة ريال مدريد ضد أتلتيكو

مفاجآت مدوية في قائمة المستبعدين من ريال مدريد لمواجهة كلوب بلوج

عاجل - مفاجأت في قائمة ريال مدريد لمواجهة جلطة سراي بدوري أبطال أوروبا

مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري الأبطال

مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمواجهة بيتيس.. زيدان يستبعد 7 لاعبين دفعة واحدة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:19 م

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

08:55 ص

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

11:32 ص

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

03:29 م

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه