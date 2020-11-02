زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق لخوض مواجهة إنتر ميلان، غدًا الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.









واقتراب الثنائي أوديجارد وأودريزولا، من العودة للمشاركة في المباريات، بعد تعافيهما من الإصابة، حيث شارك الثنائي في التدريبات الجماعية، واضطر زيدان لاستبعادهما من القائمة، بسبب عدم تماثلهم الشفاء رغم احتياجه الشديد لأودريزولا، لحل أزمة الجبهة اليمنى.





وضمت القائمة 21 لاعبًا، هم:





حراسة المرمى: كورتوا، لونين، وألتوبي.





الدفاع: راموس، فاران، مارسيلو، ميندي، وسانتوس.





الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، وإيسكو.



