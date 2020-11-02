المفتي يدين بشدة الهجوم الإرهابي داخل جامعة "كابول" بأفغانستان

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 06:40 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أدان الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف جامعة "كابول" بأفغانستان وأدى إلى مقتل نحو 20 طالبًا، وإصابة العشرات بإصابات متفرقة.

وأكد مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره اليوم، الإثنين، أن استهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية للجامعات وأماكن تلقي العلم، وللأبرياء في العالم؛ يعكس الفكر الظلامي العبثي لهذه الجماعات الضالة التي لا تعرف شيئًا عن المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأديان.
وشدد مفتي الجمهورية على رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكافة ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، فما بالنا بالاعتداء على طلبة العلم! مؤكدًا تحريم الدين الإسلامي الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالذبح أو القتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة، أو أي شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة.

ودعا مفتي الجمهورية المجتمع الدولي وكافة دول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب ووقف موجات التطرف والتشدد ومواجهة محاولات نشر الفتن، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه.
وتقدم فضيلة المفتي بخالص العزاء والمواساة لأفغانستان قيادة وحكومة وشعبًا، ولأسر ضحايا هذا الهجوم الإرهابي الأليم‏، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.‏

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