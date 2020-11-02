بشري سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 06:35 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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بات محمود علاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جاهزا، للتواجد في لقاء الرجاء البيضاوي المغربي، ضمن فعاليات الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا والتي من المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل.

وخاض محمود علاء حصة تدريبية داخل الجيم، قبل أن ينهي تدريباته التأهيلية، ويدخل تدريبات الزمالك الجماعية التي أقيمت اليوم.

وكان محمود علاء قد تعرض لإصابة في مباراة حرس الحدود، أبعدته عن المشاركة في لقاء الذهاب أمام الرجاء البيضاوي المغربي في مركب محمد الخامس.

ويدخل الزمالك اللقاء متفوقا على نظيره نادي الرجاء البيضاوي المغربي، بعد النجاح في الانتصار ذهابا بهدف نظيف أحرزه أشرف بن شرقي من رأسية سكنت شباك انس الزنيتي.

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