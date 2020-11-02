ولي عهد أبوظبي عن النبي محمد: رسول التسامح والمحبة والسلام

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 06:22 م
بوابة الفجر
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في ذكرى "المولد النبوي" منذ أيام، وجه ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، رسالة في يوم مولد النبي محمد واصفا إياه بـ"رسول المحبة والتسامح والسلام. 

 

وقال الشيخ محمد بن زايد: "مولده خير وبركة، وبعثته نور وهداية، أتم مكارم الأخلاق، وأرسى بسيرته العطرة أسس حضارة فاضلة ومناهج إنسانية عظيمة، رسول المحبة والتسامح والسلام".

 

وتابع ولي عهد أبوظبي قائلا: "سنته ومآثره رحمة لنا وللعالمين، إيماننا وقوتنا وعزنا باتباع هدي سيد الخلق، وفي ذكرى مولده نسأل الله أن يعم الخير والسلام البشرية جمعاء"، حسب قوله.

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