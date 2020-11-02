منتخب السويس يخسر من الرياضات البحرية في كرة السلة



ورغم هزيمة فريق السويس إلا أنه قدم مباراة جيده ومستوى رائع أشاد به الجهاز الفني للفريق حيث ان هذه هي اول بطولة رسمية تخوضها اللاعبات كما أنها اول مباراة وخارج ارض الفريق ورغم الهزيمة فقد كان منتخب السويس متقدم طوال المباراة



و ظهرت اللاعبات التي يتراوح أعمارهم ما بين ١٩ الي ١٧ عام بمستوي رائع يبشر بالتفاؤل لرياضة كرة السلة في السويس وصرح الجهاز الفني للفريق بأن تلك هي البداية فمازال المشوار طويل ونحن نثق بلاعبتنا ونعرف انهم يستحقون تلك الثقة وسوف يستقبل الفريق السبت المقبل فريق مركز شباب بحري.

بدأ فريق ناشئات كرة السلة بنادي منتخب السويس اولى مباريات الدوري التمهيدي للسيدات ، حيث خسر من نظيره فريق نادي الرياضات البحرية.