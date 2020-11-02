الأهداف والشروط.. أبرز المعلومات عن مبادرة سفراء التنمية

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تحت عنوان "كن سفيرًا"، وبهدف نشر ثقافة الاستدامة، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبية للوزارة، مبادرة سفراء التنمية.



ودعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جموع الشباب من الفئة العمرية بين 18 إلى 35 عامًا، للتقدم والالتحاق بالمبادرة، التي من المقرر أن ينتهي موعد التقدم للالتحاق بها يوم 14 من شهر نوفمبر الحالي.



وفيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن مبادرة سفراء التنمية، التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة:



- مبادرة سفراء التنمية هي مبادرة بناء قدرات، أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبية للوزارة، بهدف نشر ثقافة الاستدامة بين فئات المجتمع المصري كافة.



- تهدف مبادرة سفراء التنمية إلى التعريف بمفهوم التنمية المستدامة الشاملة والعادلة، لتأهيل الشباب لتطبيق أسس التنمية الشاملة والمتكاملة في مختلف الأنشطة والمجالات الإنتاجية والخدمية بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.



- تبدأ مبادرة سفراء التنمية بتدريب شباب الجامعات والخرجين والكشافة.



- سيتم اختيار نحو 500 شاب وفتاة كمرحلة أولى للحصول علي برنامج تدريب المدربين بشكل مجاني.



- يُمنح كل متدرب شهادة معتمدة من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة حتى يكونوا سفراء للتنمية المستدامة في مجتمعاتهم.



- ينتهي موعد التقديم للالتحاق بالمبادرة يوم السبت الموافق 14 من شهر نوفمبر الحالي.



- يتم فرز الطلبات المقدمة والرد على من يقع عليهم الاختيار بنهاية شهر نوفمبر الحالي.



- تتشكل لجنة التقييم من بعض الوزارات المعنية، وشركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين لتقييم طلبات الترشح.



- تستند عملية التقييم بالأساس على جودة طلب الترشح، وما به من خبرات سابقة للملتحق، أو ما يتمتع به من مهارات، مع مراعاة التوزيع الجغرافي، والنوع الاجتماعي، ونسبة لذوى القدرات الخاصة.



- يتضمن البرنامج التدريبي المقدم خلال المبادرة التدريب على عدد من المحاور، تشمل:



1- التعريف بمفهوم التنمية المستدامة، وأنماط التنمية.



2- خلفية عن تطور الفكر البيئي في العصر الحديث.



3- الأهداف الإنمائية للألفية التابعة للأمم المتحدة.



4- أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.



5- الاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الدائري، كآليات لتحقيق التنمية المستدامة.



6- المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والمرتكزات الأساسية لتحقيقها.



7- أولويات التنمية المستدامة في مصر وعلاقتها بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتحديات والفرص المتاحة، والسياسات التمكينية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.



- يتم التدريب عن طريق اللقاءات المباشرة مع المتدربين، مع مراعاة اتباع التعليمات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وعلى ألا يزيد عدد المشاركين في كل دورة تدريبية عن عدد محدد، وكذلك عن طريق اللقاءات الافتراضية.



- على من يتقدم للالتحالق بالمبادرة الالتزام بشروط التقديم، وهى:



1- أن يتراوح سن المتقدم من 18 وحتى 35 سنة.



2- أن يكون المتقدم لديه خلفية عامة عن التنمية المستدامة وأهميتها.



3- أن يكون المتقدم للحصول على المبادرة طالبًا في إحدى الجامعات المصرية الحكومية أو الخاصة، أو خريج يتعلق مجال عمله بالتنمية المستدامة.



4- أن يكون المتقدم قد شارك في أنشطة تطوعية أو في اتحاد الطلاب أو نماذج محاكاة فترة لا تقل عن سنتين.



5- ألا يقل تقدير المتخرج عن جيد.



6- ينبغى أن يكون المتقدم للالتحاق بالمبادرة لديه مهارات عدة، مثل: القدرة على التحدث أمام جمهور، والبحث والتفكير النقدي، وتكوين شبكة علاقات والتواصل الجيد مع الزملاء، والعمل ضمن فريق، والتمتع بسمات قيادية، ويُفضل الإلمام باللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية.