عضو بحملة ترامب: ارتفاع البطالة وأسعار الكهرباء حال فوز بايدن (حوار)

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 06:15 م
غبريال صوما عضو في فريق ترامب للحملة الانتخابية
غبريال صوما عضو في فريق ترامب للحملة الانتخابية
دعاء جمال
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يوم واحد فقط يفصلنا عن انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، هذا الماراثون الذي لم ينتهي منذ عددة أشهر ما بين مناظرات وتصريحات ساخنة من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وغريمه جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والمرشح الأول للحزب الديمقراطي.


وللوقوف على أهم الأشياء التي انتهجتها حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وسياساته القادمة، أجرت جريدة الفجر حوارا مع "غبريال صوما" بروفيسور في القانون الدولي وعضو في المجلس الاستشاري للرئيس دونالد ترامب وعضو في فريق ترامب للحملة الانتخابية لعام ٢٠٢٠ وكان نص الحوار كما يلي:


ما هي أبرز الولايات الأمريكية والتي تقرر مصير من يفوز بهذه الانتخابات؟

"الولايات التي تقرر مصير هذه الانتخابات هي أوهايو، ميشجين، فلوريدا، أريزونا وجوروجيا وشمال كاليفورنيا بالإضافة إلى بنسلفانيا ويبدو بأن الرئيس ترامب سوف يفوز بهذه الولايات أما الولايه الوحيدة والتي يوجد علامة استفهام كبيرة حولها هي ولاية بنسيلفينا، وأعتقد أنه بالنتيجة سوف يفوز بها ولكن أهمية هذه الولايه هي أنها ثاني أكبر الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تنتج النفط والغاز الطبيعي بعد تكساس التي سوف تصوت للرئيس ترامب".


لماذا ولاية بنسيلفانيا تمثل حجرالزاوية في هذه الانتخابات؟

"في المناظرة الأخيرة التي جرت من أسبوعين بين الرئيس ترامب وجو بايدن، صرح جو بايدن بأنه سوف يغلق أبار البترول وانتاج البترول في الولايات المتحدة وسوف يغلق أيضا انتاج الغاز الطبيعي فهذا يعني أن ملايين من الناس سوف يفقدون وظيفتهم في الولايات المتحدة نتيجة هذا القرار إذا نجح بايدن، فملايين من الناس يعملون في حقول النفط ويعملون في انتاج الغاز الطبيعي وكذلك ملايين من الناس التي يعملون في جميع المصانع التي تستعمل الغاز والنفط ، وهذا أمر مهم لترامب فالرئيس هو من قرر أن تفتح أبار البترول في أمريكا وتبدأ الولايات المتحدة بانتاج النفط والغاز الطبيعي واليوم أمريكا بسبب سياسة الرئيس ترامب أصبحت أكبر دولة في العالم بانتاج النفط والغاز تنتج حوالي 12 مليون برميل للنفط في اليوم الواحد".


ماذا سوف يحدث حال فوز بايدن بالانتخابات؟

"في حال فوز بايدن فهذا يعني أن الكهرباء سوف يزيد سعرها والبنزين أيضا، أتذكر جيدا عندما كان بايدن نائبا في عهد أوباما كنا نشتري الجالون للبنزين بحدود 4 دولارات أما اليوم فالجالون الواحد أصبح بسعر دولارين أو أقل من دولارين فإذا على أيام بايدن كنا ندفع ضعف ما ندفعه اليوم في سعر البترول وكذلك سوف يرتفع سعر الكهرباء نظرا لأن الغاز الطبيعي هو من يشغل مولدات الكهرباء لذلك أعتقد أن الشعب الناخب في ولاية بنسيلفانيا لن يصوت لبايدن لأن ذلك يضر في مصلحته ومصلحة أمريكا بصورة عامة وبصورة خاصة في الوظائف التي تعتمد على هذه المنتجات".


وما هو الوقت المتوقع من أجل إعلان الفائز في الانتخابات؟

"من جهة ثانية فهناك أكثر من 92 مليون ناخب أمريكي قد أدلوا بأصواتهم عبر البريد وصناديق الاقتراع المتواجدة في معظم المن الأمريكية بحيث يمكن للشخص أن يعبي البطاقة التي وصلته عبر البريد ويسجل من يريد أن يصوت له وايداعها في الصندوق المخصص للأمر، لهذا لا يمكنا توقع من يفوز في الانتخابات يوم الثلاثاء، عادة الماكينات الموجودة في غرف الاقتراع الكترونية ويمكن للشخص الادلاء بصوته ويسجل هذا التصويت رأسا وبعد إغلاق الماكينات في الساعه الثامنة مساءا لن يكون هناك احتياج لعد الأصوات لأن الماكينات الالكترونية تسجل من تم التصويت له، ولكن في الوقت الحاضر هناك ملاين إلى الآن 92 مليون ظرف يجب قراءتها لمعرفة من الفائز في الانتخابات وهذا يحتاج وقتا طويلا قد يطول أكثر من 3 أسابيع، فعندما فاز جورج بوش الابن أخذت المسألة 3 أسابيع لمعرفة من فاز بالانتخابات وكان العدد في الأصوات 530 صوت، وفي الوقت الحالي قد يطول فرز الأصوات لأكثر من 3 أسابيع فمن الممكن أن يحدث مشاكل في فلوريدا كما حدث آنذاك جورج بوش الابن ولكن قد تعود المشكلة ولا تكون في فلوريدا فقط ولكن أكثر من ذلك، فنتصور إذا 30 ولاية وصار هناك مشاكل بالاقتراع بها فإن هذا يعني أن الأمر قد يطول".


هل من المتوقع ان يحدث أعمال شغب في حال خسر ترامب وفاز بايدن؟

"أما عن فوز مرشح وعدم رضاء المرشح الآخر للنتيجة فهذا الأمر ممكن وجدن بأن هيلاري كلينتون منذ حوالي شهر قد طلبت من بايدن عدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات وهذا يعني أنه حال عدم وجود الاعتراف من قبل جو بايدن أو من قبل الرئيس ترامب فإن المساألة سوف تطول ومن ثم تصل إلى المحكمة العليا ومن الصعب التكهن بما سيحدث لأن هناك أخباريات أن عدد كبير من الأمريكيين سيقومون بمظاهرات سواء نجح ترامب أو بايدن لذا المسألة قيد الدراسة من قبل الجهات المختصة في الولايات المتحدة ونأمل خيرا بأن نعرف من يفوز في هذه الانتخابات في أقرب وقت ممكن".

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