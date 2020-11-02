"ماتسيبونيش لوحدي مع راجل غريب".. والد الطفل السوداني المقتول بأكتوبر يكشف ملابسات الجريمة (فيديو)

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روي والد الطفل السوداني محمد حسن الذي قُتل على يد حداد خمسيني العمر، أثنا تواجده بشقتهم بمساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر، الخميس الماضي، عن ملابسات جديدة حول الواقعة.



وقال الأب الأربعيني العمر إن المتهم "مجدي" خطط لجريمته.. "ربنا لطف كانت هتحصل جريمة أبشع" مشيرًا إلى أن نوايا الجاني كانت إلحاق الأذى بأطفاله الأربعة (بنت - 3 ولاد).



وعن يوم الجريمة، أوضح الأب إن المتهم كان متواجدا بشقته فطلب من الضحية "محمد" وشهرته "أبو سريع" نظرا لسرعته في قضاء احتياجات البيت، شراء بسكويت من أقرب محل بقالة، قائلا له.. "لو ملقتش النوع دا من البسكويت خد الفلوس"، لكنه طلب منه في بادئ الأمر إعداد كوب شاي ثم جدد طلبه من الطفل محمد أن يذهب رفقة شقيقيه "مصعب ومحسن" لشراء بعض الطلبات.



حسب أقوال الأب الذي يعمل حدادا بورشة قريبة من مسكنه، رفضت أخت "محمد" تنفيذ طلب الجاني.. "ماتسيبونيش لوحدي مع راجل غريب.. لو هتروحوا نروح كلنا"، لتخرج الأخت لتنظيف مدخل العقار سكنهم تاركة شقيقها رفقة صديق والدها بالشقة.



وواصل والد الطفل السوداني أنه بمرور الوقت خرج صديقه من شقته حاملا بنطالا في يده فسألته ابنته.. "أنت رايح فين يا عمو" فأخبرها "رايح للترزي"، مختتما.. "محدش شك في حاجة لأنه متعود ييجي ويخرج من البيت عادي، وبيحب التعامل مع السودانيين أكثر من المصريين".



وكشفت أجهزة الأمن ملابسات مقتل طالب بمدينة 6 أكتوبر، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.



كان تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها طالب "يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، مقيم بدائرة القسم متوفي إثر إصابته بجروح طعنية.



توصلت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى تحديد مرتكب الواقعة حداد، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بمحافظة السويس.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وقرر بسابقة قيامه منذ حوالى عامين بتسليم مبلغ 50 ألف جنيه لأحد الأشخاص حداد يحمل "جنسية إحدى الدول الأخرى" بوساطة والد المجنى عليه لمساعدته فى إنهاء إجراءات سفره لإحدى الدول الأجنبية إلا أنه لم يقم بذلك، ولم يرد المبلغ وغادر البلاد فطلب من والد المجني عليه رد المبلغ.



حيث قام بتسليمه مبلغ 14 ألف جنيه وأخذ يتردد عليه لإستعادة باقي المبلغ إلا أنه فوجئ بقيام الأخير بالتعدى عليه بسكين محدثًا إصابته بجرح قطعي بذراعه الأيسر فإنصرف ثم عاد مرة أُخرى وبحوزته سكين وصعد إلى الشقة محل إقامته إكتشف عدم تواجده فتعدى على "نجله" محدثًا إصابته التى أودت بحياته وهرب.



وبمواجهة والد المجني عليه بما جاء بإعترافات المتهم أيدها، وتم العثور بالشقة محل الواقعة على السكين المستخدم في إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



