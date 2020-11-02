3 قرارت من نيابة جنوب القاهرة في واقعة طفل المرور
الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 06:13 م
داليا عادل
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أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بحبس كلا من " يوسف محمد"،"عمرو احمد"،"رامز عصام "، مصطفي تامر، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وطلبت الفيش الخاص بهم والصحيفه الجنائية.
كما قررت النيابة إيداع الطفل احمد ابو المجد عبد الرحمن إحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع، علي أن يتم تقديم جلسات التأهيل النفسي الموصي بها وفقا لتقرير المجلس القومي الامومه والطفوله، علي أن يعد تقرير دورى بحالته، ويراعي تقديمه في حال طلبه، علي أن يتم عرض المتهم يوم ٧١١ المقبل للنظر في تمديد فترة الإيداع.
وقررت جهات التحقيق في وقت سابق إخلاء سبيل الطفل المتهم في واقعة صدم أمين شرطة بدائرة قسم شرطة المعادى، بضمان محل إقامته، وتغريم صاحب السيارة 10 آلاف جنيه.
كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر إيقاف رجل شرطة لسيارة يقودها طفل ومعة بعض أصدقائه، وطالبه بإبراز رخصة السيارة ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة وأثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة وأسقط الشرطي.
ولاقى تماسك رجل الشرطة فى التعامل مع الطفل إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالقبض عليه ومعاقبة من سمح له بالقيادة.
كما قررت النيابة إيداع الطفل احمد ابو المجد عبد الرحمن إحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع، علي أن يتم تقديم جلسات التأهيل النفسي الموصي بها وفقا لتقرير المجلس القومي الامومه والطفوله، علي أن يعد تقرير دورى بحالته، ويراعي تقديمه في حال طلبه، علي أن يتم عرض المتهم يوم ٧١١ المقبل للنظر في تمديد فترة الإيداع.
وقررت جهات التحقيق في وقت سابق إخلاء سبيل الطفل المتهم في واقعة صدم أمين شرطة بدائرة قسم شرطة المعادى، بضمان محل إقامته، وتغريم صاحب السيارة 10 آلاف جنيه.
كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر إيقاف رجل شرطة لسيارة يقودها طفل ومعة بعض أصدقائه، وطالبه بإبراز رخصة السيارة ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة وأثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة وأسقط الشرطي.
ولاقى تماسك رجل الشرطة فى التعامل مع الطفل إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالقبض عليه ومعاقبة من سمح له بالقيادة.
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