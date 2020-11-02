بورصة دبي للذهب والسلع تسجل نموا قويا خلال شهر أكتوبر الماضي

سجلت بورصة دبي للذهب والسلع نموا قويا خلال شهر أكتوبر الماضي حيث حققت منتجات أزواج العملات الرئيسية الستة G6 أداء متميزا خلال هذا الشهر في أحجام التداول بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة بلغت 378 بالمائه منذ بداية العام.





ومن بين أزواج العملات الرئيسية الستة G6 حققت العقود الآجلة لليورو والجنيه الإسترليني أقوى مستويات الأداء مسجلة نموا كبيرا على أساس سنوي بنسبة 67 بالمائة و392 بالمائة على التوالي.





واستمر اهتمام المشاركين في السوق خلال الشهر الماضي بالأصول الآمنة البديلة حيث سجلت البورصة ارتفاعا كبيرا في تداول منتج عقود الفضة الآجلة مع نمو أحجام التداول بنسبة 99 بالمائه على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.





وسجلت أيضا البورصة أعلى أحجام تداول وقيمة ومعدل اهتمام مفتوحا لمنتج العقود الآجلة المتجددة للجنيه الاسترليني مع تداول 2142 عقدا بقيمة 28 مليون دولار أمريكي منذ إطلاقها في شهر يوليو الماضي وهو ما يؤكد من جديد على رغبة المشاركين في السوق بالاستفادة من فرص المرابحة.





كما تم سجل العقد الأسبوعي الآجل للروبية الهندية ثاني أعلى قيمة تداول منذ بداية العام 2020 مع نمو متوسط حجم التداول اليومي بواقع 495 على أساس سنوي.





وقال ليس ميل الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع " سجلنا خلال شهر أكتوبر اهتماما قويا في منتجات العملات والمعادن الثمينة وهو ما يؤكد على قوة منتجاتنا وقدرتنا على تعزيز السيولة والتحوط من المخاطر بالنسبة للمستثمرين والمشاركين في السوق وبينما تقترب بورصة دبي للذهب والسلع من الاحتفال بمرور 15 عاما على تأسيسها هذا الشهر نحن على المسار الصحيح للاستمرار في النمو القوي وتزويد أعضائنا والمشاركين في السوق بمنتجات فعالة تساعدهم في إدارة المخاطر بكفاءة وتلبية احتياجات التحوط والتداول الخاصة بهم لا سيما في وقت هم في أمس الحاجة لذلك".