يسرا تكشف عن عدم رغبة زوجها بالإنجاب

Advertisements



أكدت الفنانة يسرا أن قرار عدم إنجاب أطفال كان من طرف زوجها الذى أقنعها بأنهما تأخرا فى الزواج ، لأنهم ليس بإمكانهما إنجاب طفل وتربيته.



وأثناء لقاءها فى برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلانى ، قالت يسرا أنها لم تقتنع بكلامه وقتها وظنت أنه لا يحبها ،ولكن الآن اقتنعت بكلامه وأدركت أنه صحيح.



وتابعت قولها : أن زوجها قال لها الظروف صعبة وغير مناسبة لإنجاب طفل وأقنعها بالتنازل عن الأمومة وقالت كان بيقولى احنا فى زمن صعب ومحتاجين نعرف بعض من زمان ونتجوز من زمان عشان نخلف ويكبروا دلوقتي ، لازم كنا نخلف واحنا صغيرين.



وأضافت كان نفسي أخلف لما اتحوزنا واعتقدت أنه لا يحبني بشكل كافي ولكن الآن كلامه صحيح .



وأنهت حديثها بأنها تعتبر بنات صديقاتها بناتها قائله عندي بنات كتير وقريبين مني جداً ، ومقدرش احكى بخاف عليهم ازاي وبعتبرهم حتة من قلبى.



يُذكر أن يسرا خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "خيانة عهد" وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.