عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 06:09 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، استمرار مصر في إيلاء سد النهضة أقصى درجات الاهتمام في إطار الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته.

وكان تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأكد الرئيس السسي، أن القيم الدينية السامية لا علاقة لها بأعمال التطرف والإرهاب.

وأكد الرئيس السيسي، انفتاح مصر للتعاون لطرح الأفكار في إطار دولي جماعي للوصول إلى أفضل الحلول لمكافحة خطاب الكراهية على مستوى العالم.

وأشادت المستشارة الألمانية، بالدور المصري الحيوي لتسوية الأزمة الليبية والجهود الشخصية للرئيس السيسي في هذا الإطار.

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