مدرب الرجاء يوجه رسالة نارية للزمالك

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 06:05 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد جمال السلامي المدير الفني للرجاء المغربي، أن مواجهة الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، تُعد مباراة نهائية للبطولة.

وقال السلامي في تصريحات لجريدة «المنتخب» المغربية: "سنلعب مباراة الأربعاء وكأنها مباراة نهائية وفاصلة والتأهل فيها يحتاج إلى الفوز، وهنا لا يصبح لخسارة الذهاب أي تأثير علينا، نحن نؤمن بحظوظنا ونعرف الطريق لتحقيق ما نريد".

وأشار: "سلاحنا هي الروح الجماعية، هناك سلاح أشهرناه في كثير من مبارياتنا هذا الموسم، وهو يدل على الروح الجماعية التي تحدثت عنها، إنه سلاح «الريمونتادا»، مع كل الاحترام الذي نظهره لنادي الزمالك وهو من الأندية القوية إفريقيا، فنحن قادمون للقاهرة للعودة منها ببطاقة التأهل للمباراة النهائية".

ونوه: "أنا لست كهانا، لأتوقع أي سيناريو ستشهده المباراة في بدايتها، ثم إننا سنلعب مباراة من 90 دقيقة، وسيكون علينا نحن أن نوجهها للطريق الذي نريد، ما أتمناه هو أن تحظى المباراة بتحكيم جيد خاصة وأننا تلعب بوجود تقنية الفيديو «الفار»، عانينا من أخطاء تحكيمية في مباراة الذهاب حرمتنا من ركلة جزاء ومن أخطاء واضحة، وهذا يجعلنا نخشى من التحكيم، وإن كنا لا نشغل به بالنا".

ويلتقي الرجاء مع  الزمالك الأربعاء المقبل، في إياب نصف النهائي بحثًا عن الفوز فقط من أجل العبور للمباراة النهائية، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب بفوز القلعة البيضاء بهدف دون رد، أحرزه المغربي أشرف بن شرقي.

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