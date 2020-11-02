اعتزل الفن بسبب الاستغناء عنه في ٱحد البرامج.. مالا تعرفه عن هادي خفاجة

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يصادف اليوم 2 نوفمبر عيد ميلاد الفنان هادي خفاجة والذي شارك في عدد من الأعمال الفنية والتي أعجب بها الجمهور وأحبوها وذلك منذ طفولته حيث دخل عالم الفن في سن صغير.



ينتمي الفنان هادي خفاجة لعائله فنية حيث أن شقيقاه شادي وفادي خفاجة من الوسط الفني ويوجد بينهم شبه كبير.



عرف "خفاجة" في طفولته من خلال مسلسل "عائله الحاج متولي" حيث جسد دور سعيد نجله الصغير.

وشارك أيضا مع كريم عبد العزيز في فيلم "أبو علي".



قرر "خفاجة" اعتزال الفن في فترة ما وذلك عقب الإستغناء عنه في برنامج "وش السعد" مع محمد سعد وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "إن شاء الله هاكمل مستقبلي الفني في دولة تانية بتقدر الإنسانية قبل المواهب وده قرار نهائي بيني وبين نفسي مش هارجع فيه".