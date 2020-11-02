عاجل.. ميركل تشيد بالدور المصري الحيوي لتسوية الأزمة الليبية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 06:03 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أشادت المستشارة الألمانية، بالدور المصري الحيوي لتسوية الأزمة الليبية والجهود الشخصية للرئيس السيسي في هذا الإطار.

وكان تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأكد الرئيس السسي، أن القيم الدينية السامية لا علاقة لها بأعمال التطرف والإرهاب.

وأكد الرئيس السيسي، انفتاح مصر للتعاون لطرح الأفكار في إطار دولي جماعي للوصول إلى أفضل الحلول لمكافحة خطاب الكراهية على مستوى العالم.

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